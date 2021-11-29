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29 Kas 2021 - 16:48- Gündem G: 29 Kas 2021 - 16:49

Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi, İzmitlileri mest edecek

İzmit Belediyesinin 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde vatandaşlarla buluşturacağı Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi İzmitlileri mest edecek

Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi, İzmitlileri mest edecek mask

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde İzmitlileri Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi ile bir araya getirecek. 5 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde açılacak ve 2 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide, Türk Kahvesi Kültürü koleksiyonuna sahip olan Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı mimar Nihal Bursa ve Sürdürülebilir Akademi kurucusu eski bürokrat Murat Sungur Bursa çiftine ait eserler yer alacak. 


18, 19 VE 20. YÜZYILA AİT ESERLER

Bursa çiftinin koleksiyonunda 18, 19 ve 20. Yüzyılın yarısına ait kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahvedan, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları yer alıyor. Ayrıca aynı serginin bazı parçaları Topkapı Sarayı’nda ve MİLANO EXPO’da da sergilenmişti.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Kas 2021 - 16:48 - Gündem

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