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29 Kas 2021 - 16:49- Gündem G: 29 Kas 2021 - 16:50

İzmit Belediyesi ilk istiridye mantarlarının hasadını yapacak

İzmit Belediyesi istiridye mantarı üretim çadırında çalışmalar sürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde mantarların ilk hasadını yapacak

İzmit Belediyesi ilk istiridye mantarlarının hasadını yapacak mask

Birçok yeni ürün ile İzmit’teki çiftçilere yeni üretim alanları açan İzmit Belediyesi, şimdi de besin değeri oldukça yüksek olan istiridye mantarının üretimini gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi tarafından kurulan üretim çadırında bakımı yapılan istiridye mantarlarından 2 bin 400 kilogram hasat yapılması bekleniyor. 


“HAYIRLI OLSUN”

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarından Ziraat Mühendisi Volkan Atabay, “ 6 Kasım tarihinde üretim çadırımıza kompostlarımızı yerleştirmiştik. Bu süreçte devamlı kontrol altında olan mantarlarımızı sarımını güzel bir şekilde tamamladı. Bugün de çiziklerini attık. Önümüzdeki 8-9 gün içerisinde ilk hasadımızı yapacağız. İzmit’imize hayırlı olsun” dedi. 


“SAĞLIĞA FAYDALI”

Piyasa değeri yüksek bir ürün olan istiridye mantarı aynı zamanda içerisinde barındırdığı yüksek protein değeri ile de insan sağlığına oldukça faydalı. İzmit Belediyesi, yapacağı üretimler sonucu elde edeceği ürünlerin bir kısmını Kardeş Eller Gıda Bankası’nda ücretsiz dağıtacak. Bir kısmını da Çınar Halk Market ve belediyeye bağlı iştirakler üzerinden satışa sunacak.
# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Kas 2021 - 16:49 - Gündem

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