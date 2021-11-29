Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru

İzmit Belediyesi kentin hemen hemen her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem yayaların hem sürücülerin konforlu ulaşım imkanına kavuşmasına adına yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin son durağı Rauf Orbay Sokak oldu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Rauf Orbay Sokak’ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Kaldırımların da yenilendiği çalışma sonrasında ulaşım noktasında büyük bir rahatlama sağlanacak. Bölgede usulsüz parklanmanın önüne geçilecek ve dükkanların önü açılarak ticarete önemli bir katkıda bulunulacak. Ekipler yaklaşık 1000 metrekarelik alanda renkli minarelli parke uygulaması yaparak sokak boyunca kaldırım kenarlarına çiçeklikler yerleştirecek. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - fatmanın resmi yok olmadı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.