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29 Kas 2021 - 17:17- Gündem G: 29 Kas 2021 - 17:19

Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Rauf Orbay Sokak’taki yol yapım, onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarında sona geldi

Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru mask

İzmit Belediyesi kentin hemen hemen her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem yayaların hem sürücülerin konforlu ulaşım imkanına kavuşmasına adına yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin son durağı Rauf Orbay Sokak oldu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Rauf Orbay Sokak’ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. 


KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kaldırımların da yenilendiği çalışma sonrasında ulaşım noktasında büyük bir rahatlama sağlanacak. Bölgede usulsüz parklanmanın önüne geçilecek ve dükkanların önü açılarak ticarete önemli bir katkıda bulunulacak. Ekipler yaklaşık 1000 metrekarelik alanda renkli minarelli parke uygulaması yaparak sokak boyunca kaldırım kenarlarına çiçeklikler yerleştirecek. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
# Sokak, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Kas 2021 - 17:17 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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