Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru

İzmit Belediyesi kentin hemen hemen her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hem yayaların hem sürücülerin konforlu ulaşım imkanına kavuşmasına adına yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin son durağı Rauf Orbay Sokak oldu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Rauf Orbay Sokak’ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.



KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kaldırımların da yenilendiği çalışma sonrasında ulaşım noktasında büyük bir rahatlama sağlanacak. Bölgede usulsüz parklanmanın önüne geçilecek ve dükkanların önü açılarak ticarete önemli bir katkıda bulunulacak. Ekipler yaklaşık 1000 metrekarelik alanda renkli minarelli parke uygulaması yaparak sokak boyunca kaldırım kenarlarına çiçeklikler yerleştirecek. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.