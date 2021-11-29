Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor

İzmit’te vatandaşların talepleriyle ve yapılan denetimler sonrası belirlenen atıl durumdaki çeşmeler, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye devam ediyor. Mevcut dokusunu koruyarak çeşmeleri yenileyen ekipler, son olarak Sarışeyh ve Nebihoca mahallelerindeki çeşmeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
KENDİ DEPOLARI OLACAK
Daha kullanılabilir hale getirilecek çeşmelerde iki tip mermer kullanılacağı ve tamamen mermerle kaplanacağı belirtildi. Öte yandan çeşmelere yerleştirilecek depolar ile su korunacak ve tasarruf sağlanacak. Uygulama çalışmaları devam eden Sarışeyh ve Nebihoca’da bulunan çeşmelerin, Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.