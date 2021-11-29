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29 Kas 2021 - 17:21- Gündem G: 29 Kas 2021 - 17:23

Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor

Kentin farklı bölgelerindeki çeşmeleri mevcut dokusunu koruyarak yenilemeye devam eden İzmit Belediyesi, Sarışeyh ve Nebihoca mahallelerinde bulunan atıl durumdaki çeşmeler için çalışmalarını sürdürüyor 

Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor mask

İzmit’te vatandaşların talepleriyle ve yapılan denetimler sonrası belirlenen atıl durumdaki çeşmeler, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye devam ediyor. Mevcut dokusunu koruyarak çeşmeleri yenileyen ekipler, son olarak Sarışeyh ve Nebihoca mahallelerindeki çeşmeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 


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Daha kullanılabilir hale getirilecek çeşmelerde iki tip mermer kullanılacağı ve tamamen mermerle kaplanacağı belirtildi. Öte yandan çeşmelere yerleştirilecek depolar ile su korunacak ve tasarruf sağlanacak. Uygulama çalışmaları devam eden Sarışeyh ve Nebihoca’da bulunan çeşmelerin, Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.
# İzmit belediyesi
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29 Kas 2021 - 17:21 - Gündem

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