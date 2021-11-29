Kocaeli’de lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Marmara ve Ege kıyılarında bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini sürdürüyor. Kocaeli’de etkisini göstereni kuvvetli rüzgar, sahilde ve kent merkezinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beraberinde soğuk havayı da getiren rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, sahil şeridinde bulunan bazı tekneler alabora oldu, bazı evlerin de çatıları uçtu.

"YÜRÜRKEN ZORLANIYORUZ"

Arkadaşıyla birlikte sahile indiğini söyleyen Şamil Yavuz, "Burada yoğun bir lodos hakim. Arkadaşlarımla otururken üşüyoruz. Hava soğuk değil fakat rüzgarın şiddeti yüzünden üşüyoruz. Yürürken de rüzgar dolayısıyla ayakta durmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.