Kocaeli’de lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Marmara ve Ege kıyılarında bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini sürdürüyor. Kocaeli’de etkisini göstereni kuvvetli rüzgar, sahilde ve kent merkezinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beraberinde soğuk havayı da getiren rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, sahil şeridinde bulunan bazı tekneler alabora oldu, bazı evlerin de çatıları uçtu.
"YÜRÜRKEN ZORLANIYORUZ"
Arkadaşıyla birlikte sahile indiğini söyleyen Şamil Yavuz, "Burada yoğun bir lodos hakim. Arkadaşlarımla otururken üşüyoruz. Hava soğuk değil fakat rüzgarın şiddeti yüzünden üşüyoruz. Yürürken de rüzgar dolayısıyla ayakta durmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yıkık Kopru - Espridir yanlis anlaşılmasın . zaten yukarki koprunun yarısı yıkıntı halinde. Asagi baktığında otobanı görüyorsun.. Bir vatandas rüzgardan asagi düşse... kendi atladı diyip isin içinden çıkacaklar..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.