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29 Kas 2021 - 17:25- Asayiş G: 29 Kas 2021 - 17:32

Kocaeli’de lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor

Kocaeli’de sabah saatlerinden bu yana etkili olan ve soğuk havayı da beraberinde getiren lodos sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
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Marmara ve Ege kıyılarında bu sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini sürdürüyor. Kocaeli’de etkisini göstereni kuvvetli rüzgar, sahilde ve kent merkezinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beraberinde soğuk havayı da getiren rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, sahil şeridinde bulunan bazı tekneler alabora oldu, bazı evlerin de çatıları uçtu.

"YÜRÜRKEN ZORLANIYORUZ"

Arkadaşıyla birlikte sahile indiğini söyleyen Şamil Yavuz, "Burada yoğun bir lodos hakim. Arkadaşlarımla otururken üşüyoruz. Hava soğuk değil fakat rüzgarın şiddeti yüzünden üşüyoruz. Yürürken de rüzgar dolayısıyla ayakta durmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

29 Kas 2021 - 17:25 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yıkık Kopru - Espridir yanlis anlaşılmasın . zaten yukarki koprunun yarısı yıkıntı halinde. Asagi baktığında otobanı görüyorsun.. Bir vatandas rüzgardan asagi düşse... kendi atladı diyip isin içinden çıkacaklar..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 20:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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