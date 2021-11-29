Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim kararı alındı. Zamlardan bunalan vatandaş ise bu habere sevindi.
90 KURUŞ İNDİRİM YOLDA
30 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.