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29 Kas 2021 - 17:32- Ekonomi G: 29 Kas 2021 - 17:34

Benzin ve motorine indirim bekleniyor

En son gelen 1 liralık zamdan sonra bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve motorine indirim bekleniyor mask

Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim kararı alındı. Zamlardan bunalan vatandaş ise bu habere sevindi.

90 KURUŞ İNDİRİM YOLDA

30 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.
# Zam

29 Kas 2021 - 17:32 - Ekonomi

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