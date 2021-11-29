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29 Kas 2021 - 20:37- Gündem G: 29 Kas 2021 - 20:39

Kocaeli'de okullar tatil edildi

Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'de okullar tatil edildi mask

Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada “Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.” ifadelerini kullandı.
# eğitim

29 Kas 2021 - 20:37 - Gündem

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