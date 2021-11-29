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29 Kas 2021 - 20:45- Gündem G: 29 Kas 2021 - 23:27

Vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Kasım 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı arttı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Kasım verilerine göre, 358 bin 816 test yapıldı. Son 24 saatte, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 273 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 189 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
# covid-19, sağlık

29 Kas 2021 - 20:45 - Gündem

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