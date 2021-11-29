Reklamı Kapat
29 Kas 2021 - 23:21- Gündem G: 29 Kas 2021 - 23:25

Binanın çatısı uçunca çeyizleri böyle kaçırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fırtınada uçan binanın çatısı sokağın ortasına düştü. O sırada çatıda ve yolda bulunan vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtulurken, bir vatandaş ise çatı katındaki çeyizleri kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti.
Video için play'e tıklayın

Olay, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 449. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçarak sokağın ortasına düştü. O sırada çatının üzerinde bulunan Akın Aydoğdu ve sokakta bulunan Nurcan Necibe Korkmaz son anda kurtuldu. Akın Aydoğdu’nun damadı ise çatı katında bulunan çeyizleri kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜK”

Fırtına çıktığında çatının aşağıya indiğini söyleyen Akın Aydoğdu, “Ben üzerine çıktım. Ne var diye bakayım dedim. Sonra çatı yerinden kalktı. Beni bile kaldırdı. Ben bile çatıyla gelebilirdim. Allah’tan kimse yoktu. Korktum, bu kısmı göremiyordum. Düştüm, bıraktım kendimi. Çocuklara bağırdım, yaklaşmayın, çatı gidiyor dememe kalmadan çocuklarım çıktı, ‘Baba bırak gel’ derken çatı komple aşağıya indi. Ölümden döndük, Allah kurtardı. Ama belediyemizden yardım bekliyoruz” dedi.

“SANİYEYLE KURTULDUK”

Çatı uçmadan önce aşırı derecede rüzgar olduğunu söyleyen Nurcan Necibe Korkmaz ise, “Abi de çatının üzerindeydi. Kapıyı açmamla çatı yere düştü. Abi de kendini tuttu orada. Sonra da zaten herkesi aradık, geldiler. Biz tam kapının önündeydik. Dışarı çıkıyordum, çocuklar için sobayı yakacaktım o sırada olanlar oldu. Saniyeyle kurtulduk” diye konuştu.

FIRTINA SONRASI BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Öte yandan Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Dergah Sokak üzerinde de fırtına sonrasında bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

# Sokak, Darıca

29 Kas 2021 - 23:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.323 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor mask
Sarışeyh ve Nebihoca’daki atıl çeşmeler yenileniyor
Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru mask
Rauf Orbay Sokak’ta sona doğru
İzmit Belediyesi ilk istiridye mantarlarının hasadını yapacak mask
İzmit Belediyesi ilk istiridye mantarlarının hasadını yapacak
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi, İzmitlileri mest edecek mask
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi, İzmitlileri mest edecek
İzmit Belediyesi “Frida” ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti mask
İzmit Belediyesi “Frida” ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Kahve severler, İzmit Kahve Festivali’nde buluşuyor mask
Kahve severler, İzmit Kahve Festivali’nde buluşuyor
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL