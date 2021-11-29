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29 Kas 2021 - 23:24- Asayiş G: 29 Kas 2021 - 23:26

Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı! Çevredeki binalar boşaltıldı

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı. 

Demirören Haber Ajansı
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Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı! Çevredeki binalar boşaltıldı mask

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor. 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

29 Kas 2021 - 23:24 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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