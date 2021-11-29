İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.
29 Kas 2021 - 23:24- Asayiş Güncelleme: 29 Kas 2021 - 23:26
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı! Çevredeki binalar boşaltıldı
İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar boşaltıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.