Derince Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binada oturan Turan Usta (65), fırtına nedeniyle malzemelerin uçmasını önlemek için çatıya çıktı. Çatıdaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştü. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
30 Kas 2021 - 09:14- Gündem Güncelleme: 30 Kas 2021 - 09:20
Kocaeli'de feci ölüm! Tamir etmek istediği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti
Derince'de meydana gelen olayda 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan 65 yaşındaki Turan Usta, çatı ile birlikte uçarak hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.