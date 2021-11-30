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30 Kas 2021 - 09:14- Gündem G: 30 Kas 2021 - 09:20

Kocaeli'de feci ölüm! Tamir etmek istediği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti

Derince'de meydana gelen olayda 4 katlı binanın çatısındaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan 65 yaşındaki Turan Usta, çatı ile birlikte uçarak hayatını kaybetti
Kocaeli'de feci ölüm! Tamir etmek istediği çatıyla metrelerce uçup hayatını kaybetti mask
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Derince Sırrıpaşa Mahallesi Kaçar Sokak üzerindeki 4 katlı binada oturan Turan Usta (65), fırtına nedeniyle malzemelerin uçmasını önlemek için çatıya çıktı. Çatıdaki malzemeleri sağlamlaştırmaya çalışan Usta, bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle altındaki metal yapı malzemesiyle birlikte havalanıp, metrelerce uçarak Nato Caddesi'ne düştü. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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30 Kas 2021 - 09:14 Kocaeli/ Derince- Gündem

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