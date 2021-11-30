SEDAŞ, fırtına ve lodosa karşı alarma geçti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, yurdun batısını etkisi altına alan fırtına ve lodosa karşı enerji nöbetine başladı. Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce’de toplamda 310 kişilik ekiple sahada bulunan SEDAŞ, zorlu hava şartlarında enerji sürekliliği için 139 araç ile çalışmalarına devam ediyor. İl ve ilçe merkezleri ile bölgedeki kırsal kesimlerde de etkisi devam eden şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle yaşanabilecek arızalara anında müdahale edilebilmesi için teyakkuz haline geçildi.

SEDAŞ bölge yöneticileri de ekiplerin saha operasyonlarını yerinde takip ediyor. Fırtına ve lodosun başladığı andan itibaren sahada alarma geçen SEDAŞ ekipleri, güçlü teknolojik imkanlara sahip ekipmanları ve geniş araç filolarıyla bölgenin her noktasında gece gündüz enerji nöbeti tutuyor. Hava muhalefeti nedeni ile olası yolların kapanması halinde ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket edilecek.

Hava muhalefeti nedeni ile SEDAŞ Çağrı Merkezinde zaman zaman bekleme süreleri uzamakta olup, kesinti ve arızalarla ilgili gelen bildirimlere hızlı yanıt verebilmek adına müşteri temsilcisi kapasitesi artırılmıştır.