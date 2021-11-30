KOÜ'de eğitime lodos tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle Tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kurumumuzda çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır. Senato ve Yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.