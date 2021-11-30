KOÜ'de eğitime lodos tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle Tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kurumumuzda çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır. Senato ve Yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.