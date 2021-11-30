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30 Kas 2021 - 09:59- Gündem G: 30 Kas 2021 - 10:03

T.C. Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, T.C. Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
T.C. Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak mask

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak. 

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir grup ve pozisyon için 4 katı aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacak.

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30 Kas 2021 - 09:59 - Gündem

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