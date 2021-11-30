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30 Kas 2021 - 10:13- Gündem G: 30 Kas 2021 - 10:14

İzmit Belediyesinden Topçular ve Serdar Mahallesi’nde merdiven yenileme çalışması

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular ve Serdar Mahallesi’nde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven yenileme çalışmalarına başladı
İzmit Belediyesinden Topçular ve Serdar Mahallesi’nde merdiven yenileme çalışması mask

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına güvenli alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, iki ayrı bölgede merdiven yenileme çalışması başlattı. Topçular Mahallesi Bahar Sokak ve Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ ta merdiven yenileme çalışması başlatan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak. 

VATANDAŞLAR MEMNUN

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahar Sokak’ta 35 metre, Özgür Sokak’ta 100 metre uzunluğunda merdiven yapım çalışmasına başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ulaşımlarının güvenli hale getirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken İzmit Belediyesi ekiplerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
# Sokak, İzmit belediyesi

30 Kas 2021 - 10:13 - Gündem

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