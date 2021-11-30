Muhtar Akbaş: Siyasi iktidar bizi SEDAŞ ile başbaşa bıraktı

Kocaeli’de dün itibariyle başlayan fırtına nedeniyle çoğu ilçede hasar meydana gelirken aynı zamanda elektrik kesintileri de yaşandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre il geneli 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana geldi. Ayrıca 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yapılan duyuruda 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı, SEDAŞ tarafından gerekli müdahalelerin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

“BİR TÜRLÜ GÜNDEMİNE ALMADI”

İzmit’e bağlı Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş, sosyal medya hesabından elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Akbaş, yaptığı paylaşımda, “Evet dün akşam saatlerinde zorlu bir sınavdan geçtik. Şimdi herkes SEDAŞ’tan şikayetçi. Biz sürekli aynı konuyu gündeme getirip durduk. Şimdi bu şirkete bu işi verenlerin şikayet etmeye hakkı yoktur. Siyasi iktidar bu bölgenin enerji işini bu firmaya verdi bizi buralarda bu firma ile başbaşa bıraktı. Derdimizi kime diyelim ki, tüm kamu idarecilerine bu konu anlatıldı. Fakat siyasi irade bu konuyu bir türlü gündemine almadı. Yahu her şeye müdahilsiniz bu konuyu da artık çözün be” ifadelerine yer verdi.