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30 Kas 2021 - 10:15- Gündem G: 30 Kas 2021 - 10:19

Muhtar Akbaş: Siyasi iktidar bizi SEDAŞ ile başbaşa bıraktı

Yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş, “Siyasi iktidar bu bölgenin enerji işini bu firmaya verdi bizi buralarda bu firma ile başbaşa bıraktı. Derdimizi kime diyelim ki, tüm kamu idarecilerine bu konu anlatıldı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Muhtar Akbaş: Siyasi iktidar bizi SEDAŞ ile başbaşa bıraktı mask

Kocaeli’de dün itibariyle başlayan fırtına nedeniyle çoğu ilçede hasar meydana gelirken aynı zamanda elektrik kesintileri de yaşandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre il geneli 96 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 2 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 3 tehlike arz eden durum, 4 su taşkını, 2 minare yıkılması olmak üzere toplam 133 olay meydana geldi.  Ayrıca 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yapılan duyuruda 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandığı, SEDAŞ tarafından gerekli müdahalelerin yapılmaya devam ettiği belirtildi.

“BİR TÜRLÜ GÜNDEMİNE ALMADI”

İzmit’e bağlı Kabaoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş,  sosyal medya hesabından elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Akbaş, yaptığı paylaşımda, “Evet dün akşam saatlerinde zorlu bir sınavdan geçtik. Şimdi herkes SEDAŞ’tan şikayetçi. Biz sürekli aynı konuyu gündeme getirip durduk. Şimdi bu şirkete bu işi verenlerin şikayet etmeye hakkı yoktur. Siyasi iktidar bu bölgenin enerji işini bu firmaya verdi bizi buralarda bu firma ile başbaşa bıraktı. Derdimizi kime diyelim ki, tüm kamu idarecilerine bu konu anlatıldı. Fakat siyasi irade bu konuyu bir türlü gündemine almadı. Yahu her şeye müdahilsiniz bu konuyu da artık çözün be” ifadelerine yer verdi.

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30 Kas 2021 - 10:15 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Achi - Özelleştirmeler ile hizmetler iyileşecek, daha verimli olacak diyordu bu iktidar zamanında. Sayın ahali de çok doğru, devlet ticaret yapmaz derdi. Özelde de olsa kafa hep aynı kafa.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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