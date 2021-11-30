Kocaeli'nin haftalık vaka oranı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; Kocaeli'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 353,99 oldu.