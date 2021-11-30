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30 Kas 2021 - 11:19- Gündem G: 30 Kas 2021 - 11:24

Fırtınanın ardından kar geliyor

Küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan verilere göre bugün öğleden sonraya kadar etkisini gösterecek fırtınanın ardından hava sıcaklıkları hızla düşecek. Hava sıcaklıklarında birkaç saat içinde 10 dereceye yakın düşüş yaşanacak, birçok şehirde kar yağışı görülecek.
Fırtınanın ardından kar geliyor mask

Türkiye’nin özellikle batı kesimleri son iki gündür fırtınayla mücadele ediyor. Kuvvetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları devirirken can ve mal kaybına da yol açıyor. Küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan verilere göre rüzgarın ardından dondurucu soğuklar geliyor.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SOĞUYACAK

Tahminlere göre öğlen saatlerinden sonra etkisini kaybedecek olan rüzgarın ardından Türkiye’ye yeni bir hava sistemi giriş yapacak. Hızla düşen sıcaklıklarla birlikte iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

İSTANBUL SENENİN İLK KARINI GÖREBİLİR

Hızlı sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde senenin ilk kar taneleri kendini gösterebilir. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya’nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya’nın batısı ve Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

# FIRTINANIN ARDINDAN KAR GELİYOR

30 Kas 2021 - 11:19 - Gündem

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