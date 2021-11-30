Olay, dün Gölcük ilçesine bağlı Halıdere sahilinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kafenin duvarlarını camlarını ve içerideki masaları yıkarak maddi zarara sebep oldu. Kafe sahibi Recep Mut, "Dün akşam inanılmaz bir hava vardı. Saat 21.30 sıralarında denizin resmen 2 metre kadar ayaklandığını gördüm. Sahil komple suyla dolmuştu. Tabii ki bizim müdahale şansımız yoktu, AFAD ekiplerine haber verdik. Kendileri de bu konuda çok yoğun bir telefon trafiği olduğunu söylediler. Elimizden bir şey gelmedi. Bugün geldiğimizde de sular kesildi ve manzara bu şekilde. Allah beterinden korusun" dedi.
30 Kas 2021 - 11:52- Gündem Güncelleme: 30 Kas 2021 - 11:55
Şiddetli rüzgar kafeyi kullanılmaz hale getirdi
Kocaeli’de gece saatlerinde de etkili olan lodos, Halıdere sahilindeki bir kafeyi de kullanılmaz hale getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.