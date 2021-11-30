Göz sağlığımız tehlikede mi?

Kocaeli Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Mehmet Bayram, pandemi döneminde çok fazla ekran karşısında kaldığımız dönemde en büyük zararın gözlerimizde oluştuğunu ifade ederek, göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
Kocaeli Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Mehmet Bayram, Covid-19 döneminin teknolojik cihazlara maruz kaldığımız tarihteki en yoğun dönem olarak altını çizerek en çok zararı ise gözlerimizin gördüğünü ifade etti. Eğitim sürecinin uzaktan eğitime evrilmesi, iş dünyasının uzaktan çalışma modeline geçmesi ile birlikte önceki yıllara göre ekran karşısında 8 kat daha fazla zararlı ışığa maruz kaldığımızı ifade eden Başkan Bayram; “Göz yorgunluğu, göz kuruluğu, baş ağrısı şikâyetlerinin yanı sıra daha zararlı ve kalıcı durumlar da gözlendi. Ekranlardan yayılan morötesi ışınlara maruz kalan birçok vatandaşlarımızda katarakt gelişimi ve sarı nokta rahatsızlıkları oluştu.” dedi.
Erken tanı ve tedavi göz için çok önemli
Göz hastalıklarında tedaviye erken başlanmasıyla başarının doğru orantılı olduğunu vurgulayan Başkan Bayram, ”Her hastalıkta olduğu gibi en nadide organımız olan gözümüz için de erken teşhis yapılması ve tedaviye erken başlanması hastalığın ilerlemesini ve gelişmesini engelleyen en önemli unsur. Zincirin ilk halkasını birey oluşturuyor. Göz sağlığını öteleyenler daha uzun ve zor tedavi yöntemleriyle karşılaşabiliyor. Erken teşhisi konulan hastalarımız ise sonuç odaklı tedavilerin etkisini kısa sürede görüyor.
UZUN VE YAKIN MESAFE
Salgın döneminde en sık rastladığımız durumlardan biri de göz kaslarımızın zayıflamasıdır. Uzun süre aynı mesafedeki ekrana odaklanan gözlerimiz, kasların çalışmamasına neden oldu. Bundan dolayı gözlerimiz uzun süre yakın mesafeye bakıp sonrasında uzak mesafeye yöneldiğinde odaklanma güçlüğü yaşamaya başladı. Bu dönemde özellikle miyop vakalarının arttığını gözlemledik. Göz sağlığımız ertelenmeye gelmiyor. Bu yüzden düzenli aralıklarla göz muayenesi öneriyoruz.” şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.