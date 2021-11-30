İmplant yaptırdıktan sonra ne yemeli, ne yememeli?

Çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen yapay diş kökü olarak tanımlanan diş implantı hakkında yaptıranların ve yaptırmak isteyenlerin kafasında pek çok soru var. Diş implantı zor mu? Diş implantı yaptırmak acıtır mı? Diş implantı yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Diş implantı yaptırdıktan sonra neler yenir? Diş Hekimi Zafer Kazak önemli bilgiler verdi.

HAREKETLİ PROTEZLER

Titanyum vücut dokuları ile etkileşime girdiği ve kuvvetlere karşı dirençli bir materyal olduğu için implant malzemesi olarak tercih edilir.İmplantlar daha önceden kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara ya da ciddi bir enfeksiyon yoksa hemen çekim sonrası diş yuvasına yerleştirilebilir.İmplant uygulamasının asıl amacı, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır.İmplantlar, sabit ya da hareketli protezler yapmak amacı ile kemiğin yeterli ve uygun olduğu durumlarda basit bir operasyonla çene kemiğine yerleştirilirler.

YENİ DİŞ YAPILMASI

Eğer kemiğin miktarı ya da yoğunluğu istenilen seviyede değilse implant uygulamasından önce kemiği oluşturmaya yönelik işlemler yapılması gerekebilir.İmplant sonrasında sıcak yiyeceklerden birkaç gün uzak durulmalı. Daha çok yumuşak ve besleyici gıdalar tüketilmeli.Kaybedilmiş dişin yerine implant yerine yeni diş yapılması, çevre dişlerin ve tüm çiğneme sisteminin fonksiyonu için önemli.Hem böylelikle doğal diş formunda, estetik ve çiğneme fonksiyonunu yerine getiren bir diş elde edilirken çevredeki dişlerin kayıp diş boşluğuna kayması ve diğer dişlerdeki şekil bozuklukları da engellenmiş olur.

DİŞ ETİ İLTİHABI

Ayrıca diş çekimi sonrası oluşan boşlukta zamanla meydana gelen kemik kaybı implant yapıldığında engellenir. İmplant uygulaması bazı istisnai durumlar haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavi şeklidir.İmplantın yerleştirilebileceği kalınlıkta, yükseklikte ve kalitede kemiği olan herkese sağlık durumu değerlendirilerek implant yapılabilir.Bir kişide yeterli kemik dokusu olması bazı etkenlere bağlıdır. Bazı kişilerde kalıtımsal olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik olabilir. Bazı kişilerde ise diş ve diş eti iltihapları çevrelerindeki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına sebep olurlar.Bu nedenle bir dişin çekilmesine karar verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin hemen yapılmasında fayda vardır.