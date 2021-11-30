Garanti’den Mali Veri Yükleme imkânı

Dijital bankacılıktaki yenilikçi çözümleriyle sektöründe öncü rol üstlenen Garanti BBVA, tüzel müşterilerinin hayatını kolaylaştıran bir ilke imza atarak, Kurumsal İnternet Bankacılığı’ndan mali verilerini ekleyebilecekleri Belge Yükleme fonksiyonunu hayata geçirdi.

DİJİTAL KANALLAR

Konuyla ilgili konuşan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu: “Garanti BBVA olarak dijital kanallarımızı müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, sektörümüzde öncü bir uygulamaya daha imza atarak tüzel müşterilerimiz için Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden mali verilerini Belge Yükleme fonksiyonuyla sisteme yükleme imkânını sunuyoruz” dedi. N Mehmet BAYCAN