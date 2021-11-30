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30 Kas 2021 - 15:14- Ekonomi G: 30 Kas 2021 - 15:16

Cep telefonunu POS’a çevirdi
Cep telefonunu POS’a çevirdi mask

Mastercard ve Akbank iş birliği ile MNG Kargo çalışanlarının NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazları POS’a çevriliyor. MNG Kargo müşterileri bu iş birliğinin sağladığı olanakla, temassız veya mobil NFC yöntemlerini kullanarak kargo ücretini kapıda ödeyebiliyor.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, “Ticari işletmeler ve bankalar arasında köprü görevi görecek yeni bir Mastercard platformu kurduk. Hedefimiz dijital ödemeleri her mobil bağlantılı cihazla, her yerde, herkes tarafından yapılabilir hale getirmek” dedi.

30 Kas 2021 - 15:14 - Ekonomi

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