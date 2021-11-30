Cep telefonunu POS’a çevirdi

Mastercard ve Akbank iş birliği ile MNG Kargo çalışanlarının NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazları POS’a çevriliyor. MNG Kargo müşterileri bu iş birliğinin sağladığı olanakla, temassız veya mobil NFC yöntemlerini kullanarak kargo ücretini kapıda ödeyebiliyor.
KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK
Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, “Ticari işletmeler ve bankalar arasında köprü görevi görecek yeni bir Mastercard platformu kurduk. Hedefimiz dijital ödemeleri her mobil bağlantılı cihazla, her yerde, herkes tarafından yapılabilir hale getirmek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.