Panasonic yeni yılda dekorasyonlara şıklık katıyor

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye, yeni yıla sayılı günler kala kırmızı rengi dekorasyonuna taşımak isteyenler için Novella serisini tüketiciyle buluşturuyor. Novella serisi birbirinden şık anahtar ve priz seçeneklerinin yanı sıra termostattan sensöre kadar yeni nesil teknolojilerle zenginleştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi de sunuyor.