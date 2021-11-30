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30 Kas 2021 - 15:15- Ekonomi G: 30 Kas 2021 - 15:16

Panasonic yeni yılda dekorasyonlara şıklık katıyor
Panasonic yeni yılda dekorasyonlara şıklık katıyor mask

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye, yeni yıla sayılı günler kala kırmızı rengi dekorasyonuna taşımak isteyenler için Novella serisini tüketiciyle buluşturuyor. Novella serisi birbirinden şık anahtar ve priz seçeneklerinin yanı sıra termostattan sensöre kadar yeni nesil teknolojilerle zenginleştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi de sunuyor.

30 Kas 2021 - 15:15 - Ekonomi

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