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30 Kas 2021 - 15:15- Siyaset G: 30 Kas 2021 - 15:17

SP Gebze’de başkanlık divanı tamam
SP Gebze’de başkanlık divanı tamam mask

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Mustafa Türel, yapılan ilçe yönetim kurulu toplantısında yeni başkanlık divanını açıkladı. Birol ARATEMUR

YENİ BAŞKANLIK DİVANI VE İLÇE YÖNETİMİ

İlçe Başkanı                                       :Mustafa TUREL

Teşkilat Başkanı                                               :Recep TÜTÜNCÜ

Siyasi İşler Başkanı                          :Maarif BALIKÇI

Planlama ve Koord.Başk.             :Erkan VURAL

Seçim İşleri Başkanı                        :Mustafa UZUNPINAR

Tanıtım ve Medya Başkanı          :Muhammet GÜNLER

STK ve Halkla İlişkiler Başk.          :Mustafa DEMİRKAN

Eğitim Başkanı                                  :Halil İbrahim YILDIZ

Mahalli İdareler Başkanı               :Ramazan GÜNGÖR

Muhasebe ve Mali İşler Başk.    :Mehmet AĞAR

Sosyal İşler Birim Başkanı             :Ercan ÇİÇEK

Ekonomik İşler Başkanı                 :Yunus KARAKAYA

İlçe Sekreteri ve Teysis Sor.        :Şaban ATALI

Gençlik Kolu Başkanı                     :Yavuz VURAL

STK’lar İlçe Sorumlusu                  :İsmail GÖÇMENLER

Kadın Kolları Sorumlusu                               :Mehmet ÇERGEL

Milli Gazete İlçe Sorumlusu        :Ahmet ŞEKER

İdare Amiri                                        :Galip ÖĞMEN

Diş İlişkiler Birim Bşk.                     :Faruk KADIOĞLU

İstişare Heyeti Başkanı                 :Kenan ALTUNALAN

Teşkilatlanma Komisyonu           :Sinan Tufan GÖKSEL

Teşkilatlanma Komisyonu           :Recep BALLI

Teşkilatlanma Komisyonu           :Fatih ŞENGÜL

Teşkilatlanma Komisyonu           :Murat EKİNCİ

Teşkilatlanma Komisyonu           :H.Hüseyin KOCAMAN

Plan.ve Koord.Başk.Yard.            :Suat TURAN

Seçim İşleri Bşk.Yar.                       :Osman Nuri AYDIN

Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd.         :Serhat LAL

Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd.         :İbrahim TEMÜR

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd..         :Abdurrahman TATLI

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd..         :Mustafa ÜNLÜ

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd..         :Ramazan YALÇINKAYA

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd..         :Ali DANACI

Eğitim Başk.Yrd.                               :Fatih KAYMAKÇI

Mahalli İdareler Brm.Bşk.Yrd.    :Onur ONATÇA

Muh.ve Mali İşler Başk.Yrd.        :Ertuğrul GEMİKSİZ

Sosyal İşler Birim Başk.Yard.       :Abdullah TÜREL

İdare Amiri Yardımcısı                   :Abdurrahman KARAKAŞ

İstişare Heyeti Başkanı Yard.      :Cafer DAMAR

İstişare Heyeti Başkanı Yard.      :Mustafa HAVAOĞLU

İlçe Yön.Krl.Üyesi                            :Kadir KARAKELLE

İlçe Yön.Krl.Üyesi                            :İsmail ÇEVİK

İlçe Yön.Krl.Üyesi                            :Çağatay KEPEK

# Kadın, Mustafa, eğitim

30 Kas 2021 - 15:15 - Siyaset

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