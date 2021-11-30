SP Gebze’de başkanlık divanı tamam

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Mustafa Türel, yapılan ilçe yönetim kurulu toplantısında yeni başkanlık divanını açıkladı. Birol ARATEMUR
YENİ BAŞKANLIK DİVANI VE İLÇE YÖNETİMİ
İlçe Başkanı :Mustafa TUREL
Teşkilat Başkanı :Recep TÜTÜNCÜ
Siyasi İşler Başkanı :Maarif BALIKÇI
Planlama ve Koord.Başk. :Erkan VURAL
Seçim İşleri Başkanı :Mustafa UZUNPINAR
Tanıtım ve Medya Başkanı :Muhammet GÜNLER
STK ve Halkla İlişkiler Başk. :Mustafa DEMİRKAN
Eğitim Başkanı :Halil İbrahim YILDIZ
Mahalli İdareler Başkanı :Ramazan GÜNGÖR
Muhasebe ve Mali İşler Başk. :Mehmet AĞAR
Sosyal İşler Birim Başkanı :Ercan ÇİÇEK
Ekonomik İşler Başkanı :Yunus KARAKAYA
İlçe Sekreteri ve Teysis Sor. :Şaban ATALI
Gençlik Kolu Başkanı :Yavuz VURAL
STK’lar İlçe Sorumlusu :İsmail GÖÇMENLER
Kadın Kolları Sorumlusu :Mehmet ÇERGEL
Milli Gazete İlçe Sorumlusu :Ahmet ŞEKER
İdare Amiri :Galip ÖĞMEN
Diş İlişkiler Birim Bşk. :Faruk KADIOĞLU
İstişare Heyeti Başkanı :Kenan ALTUNALAN
Teşkilatlanma Komisyonu :Sinan Tufan GÖKSEL
Teşkilatlanma Komisyonu :Recep BALLI
Teşkilatlanma Komisyonu :Fatih ŞENGÜL
Teşkilatlanma Komisyonu :Murat EKİNCİ
Teşkilatlanma Komisyonu :H.Hüseyin KOCAMAN
Plan.ve Koord.Başk.Yard. :Suat TURAN
Seçim İşleri Bşk.Yar. :Osman Nuri AYDIN
Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :Serhat LAL
Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :İbrahim TEMÜR
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Abdurrahman TATLI
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Mustafa ÜNLÜ
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ramazan YALÇINKAYA
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ali DANACI
Eğitim Başk.Yrd. :Fatih KAYMAKÇI
Mahalli İdareler Brm.Bşk.Yrd. :Onur ONATÇA
Muh.ve Mali İşler Başk.Yrd. :Ertuğrul GEMİKSİZ
Sosyal İşler Birim Başk.Yard. :Abdullah TÜREL
İdare Amiri Yardımcısı :Abdurrahman KARAKAŞ
İstişare Heyeti Başkanı Yard. :Cafer DAMAR
İstişare Heyeti Başkanı Yard. :Mustafa HAVAOĞLU
İlçe Yön.Krl.Üyesi :Kadir KARAKELLE
İlçe Yön.Krl.Üyesi :İsmail ÇEVİK
İlçe Yön.Krl.Üyesi :Çağatay KEPEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.