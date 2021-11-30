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30 Kas 2021 - 15:16- Gündem G: 30 Kas 2021 - 15:18

Aygün: Derince’ye hizmet için geldik
Aygün: Derince’ye hizmet için geldik mask

Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaları inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “ “Hepimizin ortak gayesi ilçe halkımızın huzuru ve mutluluğu. Derince’mize hizmet etmek noktasında tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin geleceğine katkı sunan çalışmalara birlikte imza attığımız tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

30 Kas 2021 - 15:16 - Gündem

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