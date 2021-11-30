Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, “Normal Geçim Endeksine Göre, Asgari Ücret 10.000 TL Olmalıdır” yazılı pankart ve “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” yazılı döviz açtı.HKP’liler adına basın açıklamasını HKP İl Sekreteri Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. Kızıltaş, “1 Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 227 dolar ediyor. Yaklaşık 153 dolar kayıp var, bunun TL karşılığı yaklaşık 1.901 liradır. Halkımız sadece ekim ayının 13 gününe zam haberleriyle uyandı. Ekimin son gününde elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %47, sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam yapıldı. Bu da demektir ki halkımızın cebinden daha çok para çıkacak” dedi.
30 Kas 2021 - 15:17- Gündem Güncelleme: 30 Kas 2021 - 15:18
HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Gebze Kent Meydanı’nda, “Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak ücret istiyoruz” çağrısı ile eylem yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akmhp Li - eyleminizi destekliyorum.bizi bu AKP illetinden ya hdp yada siz kurtaracaksınız.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.