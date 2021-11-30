HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz

Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, “Normal Geçim Endeksine Göre, Asgari Ücret 10.000 TL Olmalıdır” yazılı pankart ve “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, İnsanca Yaşanacak Ücret İstiyoruz”, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zamma Zulme Son”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” yazılı döviz açtı.HKP’liler adına basın açıklamasını HKP İl Sekreteri Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. Kızıltaş, “1 Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 227 dolar ediyor. Yaklaşık 153 dolar kayıp var, bunun TL karşılığı yaklaşık 1.901 liradır. Halkımız sadece ekim ayının 13 gününe zam haberleriyle uyandı. Ekimin son gününde elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %47, sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam yapıldı. Bu da demektir ki halkımızın cebinden daha çok para çıkacak” dedi.