Aygün, Kars İli Derneği’ne konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında ilçe genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün, STK buluşmaları kapsamında son olarak Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Kars İli Derneği'ne konuk oldu. AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Şiranün ve teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği programa Kocaeli Kars İl Derneği Başkanı Ertekin Akbulak ve dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Başkan Aygün, ziyarette 2,5 yıllık süreçte tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Derneklerle düzenli olarak bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Aygün, Kocaeli Kars İli Derneğiyönetimine teşekkür ederken Dernek Başkanı Ertekin Akbulak da Aygün’e ilçeye kazandırdığı projeler ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini sundu.