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30 Kas 2021 - 15:18- Asayiş G: 30 Kas 2021 - 15:20

FETÖ’den aranan kadın şüpheli polise yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunandaha önce Kocaeli bayan yapılanmasında olduğuna dair hakkında bilgiler bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
FETÖ’den aranan kadın şüpheli polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan Kocaeli Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Masasından yakalama kararı bulunan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce örgütün Kocaeli bayan yapılanmasında olduğuna dair hakkında bilgiler bulunan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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30 Kas 2021 - 15:18 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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