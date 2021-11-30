FETÖ’den aranan kadın şüpheli polise yakalandı

Alınan bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan Kocaeli Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Masasından yakalama kararı bulunan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce örgütün Kocaeli bayan yapılanmasında olduğuna dair hakkında bilgiler bulunan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.