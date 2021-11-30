Kocaeli'de 2 kişi koronavirüse yenildi

Emine Arığ

İzmit Doğan Mahallesi Sevilmiş Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen İbrahim Arığ’ın eşi Emine Arığ (81) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Emine Arığ’ın cenazesi Avluburun Yukarı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avluburun mezarlığında toprağa verildi.

Mahmure Yavuz

Kartepe Eşme Mahallesi Liman Dere Sokak adresinde ikamet eden tavukçu Mustafa Yavuz’un eşi Mahmure Yavuz (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Mahmure Yavuz’un cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.