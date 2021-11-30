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30 Kas 2021 - 15:42- Gündem G: 30 Kas 2021 - 15:44

TES-İŞ’ten İZGAZ’a yüzde 30 talebi!

İZGAZ’da çalışan 150 kişinin örgütlü olduğu TES-İŞ Adapazarı Şubesi’nde yetkililer masaya otururken 56 maddede uzlaşma sağlandı. TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu gazetemize yaptığı açıklamada yüzde 30 zam istediklerini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
TES-İŞ’ten İZGAZ’a yüzde 30 talebi! mask

2013 yılından beri Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Adapazarı Şubesi’nin örgütlü olduğu İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İZGAZ)’da toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz ay başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci görüşmede 56 maddede anlaşma sağlanırken 150 kişiyi ilgilendiren sözleşmelerde sosyal haklarda da iyileştirme taleplerinde bulunuldu.

“YÜZDE 30 ZAM İSTİYORUZ”

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu gazetemize yaptığı açıklamada, “56 maddede uzlaşma sağladık. Yüzde 30 zam istiyoruz. Sosyal haklarda da aynı şekilde iyileştirme istiyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar görüşeceğiz” dedi.
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30 Kas 2021 - 15:42 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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