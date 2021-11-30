Fırtınadan kaçan kediler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sığındı

Kocaeli’de iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle sokakta kalan canlılar da etkilendi. Soğuk hava ve fırtınadan kaçan kediler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sığınırken, hastane çalışanları ise kapılarını açtı. Kedilerin bazıları koltukların altında bazıları da üzerlerinde yattı. Isınan kediler tekrar dışarı çıkarken hayvanlar fırtına ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmaya çalışıyor.