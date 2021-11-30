Kocaeli’de fotoğraf sanatına 41 yıldır önemli katkılar sağlayan Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği fotoğraf gezilerini sürdürüyor. Fotoğraf severlerin büyük ilgi gösterdiği fotoğraf gezisinde; Gemlik Limanı ve sahili, Mudanya Marinası, Mütareke Evi ve kendine has dokusuyla eski evlerin oluşturduğu sokaklar gezildi. Trilye’ye geçilerek Kemerli Kilise Rum Kilisesi, Tahir Paşa Konağı, eski evler ve zeytin üretim atölyeleri gezilerek fotoğraflandı. KASK Başkanı Ümran Özdemir gezinin rehberliğini yapan emekli İzmit Lisesi öğretmeni Seraceddin Ayyıldız’a ve geziye katılan fotoğraf dostlarına teşekkür etti. Önümüzdeki günlerde yapılacak fotoğraf gezilerine kocaeli’de ki fotoğraf severleri bekliyoruz dedi.
30 Kas 2021 - 16:00- Kültür-Sanat Güncelleme: 30 Kas 2021 - 16:03
KASK'tan Gemlik, Mudanya ve Trilye gezisi
KASK (Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği) hafta sonu Gemlik, Mudanya ve Trilye’ye fotoğraf gezisi gerçekleştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.