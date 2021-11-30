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30 Kas 2021 - 16:46- Gündem G: 30 Kas 2021 - 16:52

Sabancı Kültür Merkezi'nin çatısı uçtu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Sabancı Kültür Merkezi'nin çatısı uçtu mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Sabancı Kültür Merkezi çatısının Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesine bakan yönündeki bazı parçaları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak zemine savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kültür merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra çatıda incelemelerde bulundu.

30 Kas 2021 - 16:46 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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