İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi

İzmit Belediyesi Tüysüzler, Yenidoğan Mahallelerinde bulunan 43 nolu İmar uygulama işlemini tamamladı. Yaklaşık 9 hektarlık alanda yapılan 43 nolu uygulama bölgesinde toplam 101 parsel sahibini ilgilendiren 15 adet kadastral parsel uygulamaya girdi ve böylece 22 adet imar parseli oluştu.
YENİ ALANLAR KAZANDIRILDI
Bölgede bulunan hak sahiplerine tapuları İzmit Belediyesi koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Emlak İstimlak Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma ile yollar, kreş alanı ve park alanı gibi alanlar bölgeye kazandırılmış oldu ve yapılaşma koşullarına uygun imar parselleri oluşturuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.