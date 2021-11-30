İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi

İzmit Belediyesi Tüysüzler, Yenidoğan Mahallelerinde bulunan 43 nolu İmar uygulama işlemini tamamladı. Yaklaşık 9 hektarlık alanda yapılan 43 nolu uygulama bölgesinde toplam 101 parsel sahibini ilgilendiren 15 adet kadastral parsel uygulamaya girdi ve böylece 22 adet imar parseli oluştu.

YENİ ALANLAR KAZANDIRILDI

Bölgede bulunan hak sahiplerine tapuları İzmit Belediyesi koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Emlak İstimlak Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma ile yollar, kreş alanı ve park alanı gibi alanlar bölgeye kazandırılmış oldu ve yapılaşma koşullarına uygun imar parselleri oluşturuldu.