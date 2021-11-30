Reklamı Kapat
30 Kas 2021 - 17:12- Gündem G: 30 Kas 2021 - 17:14

İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi

İzmit Belediyesi uygulama imar işlemi tamamlanan Yenidoğan ve Tüysüzler mahallelerindeki hak sahibi olan vatandaşlara tapularını teslim etti.
İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi mask

İzmit Belediyesi Tüysüzler, Yenidoğan Mahallelerinde bulunan 43 nolu İmar uygulama işlemini tamamladı. Yaklaşık 9 hektarlık alanda yapılan 43 nolu uygulama bölgesinde toplam 101 parsel sahibini ilgilendiren 15 adet kadastral parsel uygulamaya girdi ve böylece 22 adet imar parseli oluştu. 

YENİ ALANLAR KAZANDIRILDI

Bölgede bulunan hak sahiplerine tapuları İzmit Belediyesi koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Emlak İstimlak Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma ile yollar, kreş alanı ve park alanı gibi alanlar bölgeye kazandırılmış oldu ve yapılaşma koşullarına uygun imar parselleri oluşturuldu.
# İzmit belediyesi

30 Kas 2021 - 17:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.328.112 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz mask
HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz
Aygün: Derince’ye hizmet için geldik mask
Aygün: Derince’ye hizmet için geldik
İzmit Belediyesinden Fethiye Caddesi esnafına ücretsiz Wi-Fi hizmeti mask
İzmit Belediyesinden Fethiye Caddesi esnafına ücretsiz Wi-Fi hizmeti
Saatlerin uzatılması kütüphanelere ilgiyi artırdı mask
Saatlerin uzatılması kütüphanelere ilgiyi artırdı
Kocaeli’de içme suyu ‘yüzde 99 uygun’ kalitesine sahip mask
Kocaeli’de içme suyu ‘yüzde 99 uygun’ kalitesine sahip
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı mask
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL