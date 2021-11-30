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30 Kas 2021 - 17:41- Asayiş G: 30 Kas 2021 - 17:43

Virajı alamayan araç devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Virajı alamayan araç devrildi: 2 yaralı mask

Kaza, Dilovası ilçesi Turgut Özel Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 46 AK 665 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yolcu, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
# sağlık, Dilovası

30 Kas 2021 - 17:41 - Asayiş

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