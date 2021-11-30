Virajı alamayan araç devrildi: 2 yaralı

Kaza, Dilovası ilçesi Turgut Özel Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 46 AK 665 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yolcu, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Dilovası ilçesi Turgut Özel Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 46 AK 665 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.