Çimento fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada depolanan tonlarca lastiğin olduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Lastiklerden çıkan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.