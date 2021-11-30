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30 Kas 2021 - 21:56- Asayiş G: 30 Kas 2021 - 21:57

Kaçak alkol imalathanesinde operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında İzmit'te bulunan bir iş yerinde düzenledikleri operasyonda litrelerce etil alkol, boş şişe ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kaçak alkol imalathanesinde operasyon: 4 gözaltı mask
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda üretim izni olmadan etil alkol üretimi yaptıkarı belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken iş yerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda 1440 litre şişelenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde 1 litrelik şişeler içerisinde etil alkol, 1175 litre paketlenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde 5 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol, 26500 litre şişelenmemiş etil alkol olmak üzere, toplam 29115 litre etil alkol, 1 adet dolum, kapaklama, etiketleme ve barkodlama makinesi, 278.000 adet etil alkol şişeleri ve bidon için kullanılan kapak, 1.350.000) adet etil alkol şişelerinde ve bidonlarda kullanılan sahte marka etiketi ve barkod, 41.888 adet doluma hazır 1 litrelik boş şişe, 3.460 adet karton koli, 1 adet soğutma ünitesi, 2 adet ısıtma kazanı, 1adet 30.000 litrelik metal tank, 3 adet 5.000 litrelik metal tank, 1 adet etil alkollerin sevkiyatında kullanılan araç ve 1 adet yükleme (forklift) aracı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
# Sanayi

30 Kas 2021 - 21:56 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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