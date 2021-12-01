Kocaeli'nin 'fırtına' bilançosu belli oldu!

Kocaeli Valiliği iki gün süren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar ve fırtına olaylarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve kurum kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmıştır.

29.11. 2021 tarihinde Kocaeli genelinde en yüksek rüzgar hızı 105.48 km/sa ile Dilovası’nda, en düşük rüzgar hızı 52.56 km/sa ile Kandıra'da ölçülmüştür.

Şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle 30.11.2021 günü saat 17:30 itibariyle ilimiz genelinde 137 çatı uçması ve çatıda tehlike arz eden durum, 32 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 6 tabela düşmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 39 tehlike arz eden durum, 6 su taşkını, 2 minare yıkılması, 54 Sera ve 6 araç hasarı, bir işletmeye ait duvar çökmesi, 1’de insan kurtarma olmak üzere toplam 287 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 8 vatandaşımız yaralanmış olup, Derince ilçemizde 1 ve Gebze ilçemizde de 1 olmak üzere toplam 2 vatandaşımız çatıdan düşmek suretiyle vefat etmiştir.

Kamu kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı, tavan vb. hasar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar meydana gelmiştir.

Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada toplam 21 tekne batmış, bu teknelerden 8’i karaya çıkarılmış, 6 tekne tam, 7 tekne de yarı batık durumdadır. 64 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Valiliğimizin koordinasyonunda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları 7/24 esasına göre hizmet etmeye devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, zarar tespit çalışmaları da İl Defterdarlığı tarafından kurulan ekiplerce yapılmaktadır."