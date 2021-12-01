Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 09:25- Gündem G: 01 Ara 2021 - 09:26

Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi  

Büyükşehir, Derince’nin Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasındaki 4 km’lik yolda üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor  

Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi   mask

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Derince Tahtalı Mahallesi Turaç mevki ile Çavuşlu Mahallesi Çal mevki bağlantı yolunda terasman çalışması ve yol güvenliği için yol genişletme çalışmasıyla yol kenarına toprak kaymasını engellemek için taş duvar imalatı yapımı çalışmalarına devam ediyor.

 

200 METRE UZUNLUKTA TAŞ DUVAR

Derince Tahtalı ve Çavuşlu mahalleleri arasında ulaşımın sağlandığı 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileniyor. Yolda bazı kısımlarda, 200 metre uzunlukta taş duvar imalatları yapılıyor. Yolda oluşabilecek toprak kaymasını engelleyerek yol güvenliği sağlanması için yapılan taş duvar imalatlarının yanı sıra 4 kilometre uzunluktaki yolda üstyapı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor.
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı   mask
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı  
Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ semineri   mask
Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ semineri  
Gebze Yağcılar ve Elbizli’de yollar onarıldı   mask
Gebze Yağcılar ve Elbizli’de yollar onarıldı  
Emekli öğretmenlere en güzel hediye   mask
Emekli öğretmenlere en güzel hediye  
İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması   mask
İzmit kent mezarlığında istinat duvarı çalışması  
Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü mask
Halterciler Ankara’dan 3 gümüşle döndü
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler mask
Büyükakın: Metro yapacaktı yapmasın desinler
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim” mask
Büyükakın’dan çöp çıkışı: “Ne Alikahya’ya ne de Kandıra’ya yalan söylemedim”
Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu mask
Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor mask
Kuruçeşme tramvay hattı tam yol ilerliyor

01 Ara 2021 - 09:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi mask
İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi
HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz mask
HKP: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz
Aygün: Derince’ye hizmet için geldik mask
Aygün: Derince’ye hizmet için geldik
İzmit Belediyesinden Fethiye Caddesi esnafına ücretsiz Wi-Fi hizmeti mask
İzmit Belediyesinden Fethiye Caddesi esnafına ücretsiz Wi-Fi hizmeti
Saatlerin uzatılması kütüphanelere ilgiyi artırdı mask
Saatlerin uzatılması kütüphanelere ilgiyi artırdı
Kocaeli’de içme suyu ‘yüzde 99 uygun’ kalitesine sahip mask
Kocaeli’de içme suyu ‘yüzde 99 uygun’ kalitesine sahip
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL