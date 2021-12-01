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01 Ara 2021 - 09:25- Gündem G: 01 Ara 2021 - 09:27

Engelsiz sanat topluluğu konser verecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu konser verecek
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sanat Topluluğu korosu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde konser verecek. Ücretsiz olacak konser halkımızın katılımına açık olarak düzenlenecek.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik eğitim, istihdam, sporla rehabilitasyon hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler faaliyetlerinde örnek ve öncü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziğinin unutulmaz eserlerini icra etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde bir konser verilecek. 

11 KORİSTTEN SOLO TÜRKÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel gerçekleştirilen konserde izleyenlerin beğenisini toplayan 11 kişilik korist solo eserler seslendirecek. Koro şefi Zeki Aytekin’in yöneteceği konser 3 bölümden oluşacak. Çayırova’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu ücretsiz olacak.

 

# Çayırova, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

01 Ara 2021 - 09:25 - Gündem

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