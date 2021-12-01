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01 Ara 2021 - 09:27- Gündem G: 01 Ara 2021 - 09:29

CHP’den belediye meclis üyeleri ile Ankara çıkarması

CHP Kocaeli bu kez belediye meclis üyeleri ile Ankara çıkarması yaptı. TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden heyet hem saha hem örgüt çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu
CHP’den belediye meclis üyeleri ile Ankara çıkarması mask
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TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Necat Çakır, Dilek Yalçın, Kocaeli Büyükşehir ve 12 ilçe belediye meclisinde görev alan CHP grubu üyeleri partinin Ankara'daki TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruptaki konuşmalarını canlı olarak takip eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve belediye meclis üyeleri toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

GENEL MERKEZDEN KOCAELİ ÖVGÜSÜ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’naKocaeli’de sahadan aldıkları geri dönümleri aktaran heyet,  belediye meclislerindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. CHP Kocaeli heyeti, genel başkanın ardından partinin Grup Başkanvekillerinden Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Geçtiğimiz haftalarda il yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımız ile Ankara’daydık. Bu kez belediye meclis üyelerimiz ile grup toplantısına katıldık. Saha ve örgüt çalışmalarımız hakkında çok güzel geri dönümler alıyoruz. Tüm kademelerimiz ile iktidara yürüyoruz. TBMM’de genel başkanımız ve grup başkanvekillerimiz ile bir araya gelmek, onlarla birebir görüş alışverişinde bulunmak hem bizler hem çalışmalarımız için çok kıymetli. Geliyor gelmekte olan”

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01 Ara 2021 - 09:27 - Gündem

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