Lodosta devrilen  ağaçlara anında müdahale

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde zarar gören ve devrilen ağaçlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasını engelledi. Ekipler, vatandaşların fırtınadan etkilenmemesi için teyakkuzda bekliyor.



DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILIYOR

Olumsuz hava koşulları ve rüzgârdan zarar gören bölgelere anında müdahale eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, gelen ihbarlar üzerine Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak’ta devrilmek üzere olan ağacı kaldırarak olası bir kazanın önüne geçti.