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01 Ara 2021 - 09:35- Gündem G: 01 Ara 2021 - 09:37

İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak 

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak ve engel durumu bulunan bireylere yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla 3-4 Aralık tarihlerinde ‘Engelsiz Festival’ düzenleyecek
İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak  mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde, 3-4 Aralık tarihlerinde İzmit Belediyesi Meydanı’nda Engelsiz Festival düzenlenecek. Dolu dolu geçecek festivalde engelli dernekleri farkındalık stantları açacak, gönüllü müzik grupları müzik dinletileri gerçekleştirecek.

SEMİNER VERİLECEK

Engelsiz Festival’de birbirinden eğlenceli gösterilerle özel çocukların yüzleri gülümseyecek ve ikramlar eşliğinde hoş sohbetler edilecek. İzmit Belediyesinin toplumun her kesimini ortak bir paydada buluşturacağı Engelsiz Festival’de; Kocaeli Barosu, Ford Otosan ve İŞKUR’dan avukat, psikolog, hemşire ve özel gereksinimli personeller seminer verecek. 


Program Akışı: 
3 ARALIK
Yer: Belsa Plaza B Blok önü
Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları
13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser 
15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi 


4 ARALIK 
Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları
11.30-13.00 Plaza A Blok 9. Kat Turuncu Salon; Engelli Hakları Ve İstihdamına Yönelik Seminer 
Seminere Katılım Gösterecek Konuşmacılar; 
Kocaeli Barosu 
Avukat Mehmet Emre Kalayacı
Ford Otosan 
Uzm. Psk. Gökçen Gökçe Kayalar
Hemşire Evrim Yaşar Çimber
Anıl Demir (Özel Gereksinimli Personel)
İŞKUR
İş Kulübü Lideri Mehmet Akif İbrahimoğlu
Engelli İş Koçu Seda Hasırcı Mustak
13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser
15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi

# İzmit belediyesi

01 Ara 2021 - 09:35 - Gündem

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