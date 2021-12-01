İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde, 3-4 Aralık tarihlerinde İzmit Belediyesi Meydanı’nda Engelsiz Festival düzenlenecek. Dolu dolu geçecek festivalde engelli dernekleri farkındalık stantları açacak, gönüllü müzik grupları müzik dinletileri gerçekleştirecek.
SEMİNER VERİLECEK
Engelsiz Festival’de birbirinden eğlenceli gösterilerle özel çocukların yüzleri gülümseyecek ve ikramlar eşliğinde hoş sohbetler edilecek. İzmit Belediyesinin toplumun her kesimini ortak bir paydada buluşturacağı Engelsiz Festival’de; Kocaeli Barosu, Ford Otosan ve İŞKUR’dan avukat, psikolog, hemşire ve özel gereksinimli personeller seminer verecek.
Program Akışı:
3 ARALIK
Yer: Belsa Plaza B Blok önü
Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları
13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser
15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi
4 ARALIK
Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları
11.30-13.00 Plaza A Blok 9. Kat Turuncu Salon; Engelli Hakları Ve İstihdamına Yönelik Seminer
Seminere Katılım Gösterecek Konuşmacılar;
Kocaeli Barosu
Avukat Mehmet Emre Kalayacı
Ford Otosan
Uzm. Psk. Gökçen Gökçe Kayalar
Hemşire Evrim Yaşar Çimber
Anıl Demir (Özel Gereksinimli Personel)
İŞKUR
İş Kulübü Lideri Mehmet Akif İbrahimoğlu
Engelli İş Koçu Seda Hasırcı Mustak
13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser
15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.