İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliğinde, 3-4 Aralık tarihlerinde İzmit Belediyesi Meydanı’nda Engelsiz Festival düzenlenecek. Dolu dolu geçecek festivalde engelli dernekleri farkındalık stantları açacak, gönüllü müzik grupları müzik dinletileri gerçekleştirecek.

SEMİNER VERİLECEK

Engelsiz Festival’de birbirinden eğlenceli gösterilerle özel çocukların yüzleri gülümseyecek ve ikramlar eşliğinde hoş sohbetler edilecek. İzmit Belediyesinin toplumun her kesimini ortak bir paydada buluşturacağı Engelsiz Festival’de; Kocaeli Barosu, Ford Otosan ve İŞKUR’dan avukat, psikolog, hemşire ve özel gereksinimli personeller seminer verecek.



Program Akışı:

3 ARALIK

Yer: Belsa Plaza B Blok önü

Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları

13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser

15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi



4 ARALIK

Engelli Dernekleri Farkındalık Stantları

11.30-13.00 Plaza A Blok 9. Kat Turuncu Salon; Engelli Hakları Ve İstihdamına Yönelik Seminer

Seminere Katılım Gösterecek Konuşmacılar;

Kocaeli Barosu

Avukat Mehmet Emre Kalayacı

Ford Otosan

Uzm. Psk. Gökçen Gökçe Kayalar

Hemşire Evrim Yaşar Çimber

Anıl Demir (Özel Gereksinimli Personel)

İŞKUR

İş Kulübü Lideri Mehmet Akif İbrahimoğlu

Engelli İş Koçu Seda Hasırcı Mustak

13.00-16.00 Yeşil Kasaba Konser

15.00-16.00 Engelli Çocukların Hazırlamış Olduğu Ritim/ Dans/ Şiir Gösterilerinin Sergilenmesi