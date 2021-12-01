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01 Ara 2021 - 09:45- Gündem G: 01 Ara 2021 - 09:47

Bakan Koca'dan Omicron varyantı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de görülmediğini, ağırlıklı olarak Delta varyantı görüldüğünü bildirdi. Bakan Koca ayrıca, sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve emekliliklerini kapsayan görüşmelerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.
Bakan Koca'dan Omicron varyantı açıklaması mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'de Omicron varyantının görülmediğini bildiren Bakan Koca, şu an Türkiye'de ağırlıklı olarak Delta varyantı görüldüğünü aktardı. Herhangi bir kapanmanın söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Koca, "Alacağımız tedbir maske mesafe. Varyantın olması değişmiyor. Omicron varyantı şu an ülkemizde yok. Bizde ağırlıklı olarak Delta varyantı var. Bunla ilgili dün de Uğur hoca ile görüştüm bir iki hafta içinde mRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Yeni bir içerik. Bu varyanta özel bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu söyleyecekler. İlave tedbir önermiyoruz önerdiğimiz daha doğrusu bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler maske mesafe gibi, artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma, ve ısrarla aşı aşı aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz. Yeni varyant bizde görülmediği için bir şey söylemek zor ama görülen yerdeki vakalarda bulaşıcılığın yüksek olduğunu virülansı ile net bir şey olmadığı muhtemelen düşük bile olabilir ama bilmiyoruz 1-2- hafta içinde olabilir. Delta dan daha mı bulaşıcı? Şu an bilgiler o yönde ama birkaç hafta içinde netleşir" açıklamasında bulundu" dedi.

“TURKOVAC'A ACİL KULLANIM ONAYI YIL BİTMEDEN ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

TURKOVAC'a acil kullanım onayının yıl bitmeden çıkacağını tahmin ettiğini belirten Koca, “Aralık ortasında bekliyoruz. 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek. Onun da bugün dolumu bitmiş oldu. 2 haftalık süresini bekliyoruz” diye konuştu. TURKOVAC'ın tek doz şeklinde paketleneceğini belirten Koca, her yerde ulaşılabilir olacağını anlattı.
Omicron varyantının son varyant olabileceği iddialarına ilişkin Koca, "İnşallah öyledir bir gün bitecek öyle" dedi.

“VATANDAŞA ÜCRETSİZ OLACAK”

Alınan uçuş tedbirlerinin devam edeceğini ifade eden Bakan Koca, ‘molnupiravir 'e ilişkin, "Molnupiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Ben 30-35 kat ucuz olacak dedim ama o rakamdan daha ucuz olacak. 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak. Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.
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01 Ara 2021 - 09:45 - Gündem

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