Mimar ve Mühendisler KOTO’da Sektörel İstişare Toplantısı’nda buluştu

Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 18. Meslek Komitesi, mimar ve mühendis üyelerini sektörel istişare toplantısında bir araya getirdi. 18. Meslek Komitesi Başkanı Levent Yapıcı’nın Başkan Yardımcısı Fatih Özcan, Meclis Üyeleri Yusuf Özdemir, Fikret Yıldırım, Komite Üyesi Emine Nilay Özkan, Komite Yedek Üyeleri Yakup Ayvenli ve Tuğba Coşkun Eroğlu ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda; İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Cuma Özdemir, Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, Şehir Plancıları Odası Kocaeli İl Temsilcisi İbrahim Arda Aygören, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toprak da konuk olarak yer aldı.

KOTO ÜYELERİ İÇİN NELER YAPIYOR?

Kocaeli Ticaret Odası Beyt’ül Kebap Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, mimar ve mühendis üyeler yoğun ilgi gösterdi. Sektör üyelerinin pandemi sonrası ilk büyük organizasyonu olan buluşmada, sektörün güncel sorunları, bugünü ve geleceği ele alındı. Toplantı, KOTO İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın’ın, KOTO’nun hizmetlerini içeren kapsamlı sunumuyla başladı. Oda’nın tüm birimlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine karşılık vermek üzere görevleri başında olduğunu ifade eden Aydın, vizyon hizmetler hakkında da kapsamlı bilgi verdi.

YOĞUN İLGİ DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR

Akabinde, komite başkanı, meclis üyeleri, komite üyeleri ve konuk oda başkanları davetlilere hitap etti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 18. Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan, “Bugünkü amacımız ülkemizin güzide değerleri olan Odamız üyesi mühendis ve mimarları, meslek oda başkanımızla bir araya getirerek birlikte hareket etme kabiliyetimizi geliştirmek. Sizlerin sahada yaşadığı sorun ve talepleri toplayarak, her iki sektöre dair meslek birlikleri ve odalarla değerlendirmek ve çözüm arayışlarında ortak hareket etmek istiyoruz. Yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

KONUK AKADEMİK MESLEK ODA BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİNDEN KOTO’YA TEŞEKKÜR

Komite Başkanı Levent Yapıcı, “Pandemi öncesi hızla sürdürdüğümüz sektör buluşmalarımıza maalesef ara vermek durumunda kaldık. Ama bu arayı hızla telafi etmek, buluşmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu toplantımızı ziyaretler ve yeni buluşmalar takip edecek” dedi. Komite Üyesi Nilay Özkan, “Pandemi sonrası normal hayata dönüşte neler yapabiliriz, ortak bir çözüm geliştirmek üzere buradayız” dedi. Komite Meclis Üyeleri Yusuf Özdemir ve Fikret Yıldırım da yoğun ilgi dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti. Konuk akademik meslek oda başkanları ve temsilcileri de KOTO’ya bu organizasyonu sağladıkları için teşekkür ederken, verimli bir toplantı olmasını diledi. Soru- cevap bölümünde tek tek söz alan grup üyeleri ve tüm katılımcılar, sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili görüşlerini aktardı.