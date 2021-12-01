Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat  

Hayata geçirdiği projelerle Kocaeli’de yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki önemli yatırımlarından olan katlı otopark projesinde, kaba inşaat çalışmaları devam ederken yapı ortaya çıkmaya başladı. “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” projesi ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılayacak.

A BLOKTA TABLİYE BETONU ATILACAK

Dilovası’na ayrı bir değer katacak proje kapsamında en alt kısım olan A blokta şu an kalıp işinden sonra demir imalatı devam ederken, birinci kat bodrum için önümüzdeki günlerde tabliye betonu atılacak. Yapılan çalışmalarla ortaya çıkmaya başlayan katlı otoparkta B bloğun temelindeki ikinci kademede demir imalatı gerçekleştiriliyor.

4 KATLI OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı olarak inşa ediliyor. Çardaktepe Camii’ne yakın bir noktada inşa edilecen projenin parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

OTOPARKTA NELER OLACAK

Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark bulunacak.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İbn-i Sina Caddesi’nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi’nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek katlı otopark ve kapalı pazar yeri, daha modern ve düzenli haliyle ilçe trafiğini de rahatlatacak. Projenin hayata geçirilmesiyle ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.