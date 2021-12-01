Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 271 Ada, 2 Parsel, Ş.UZUNBEY KUMLAÇİFTLİĞİ Mahalle, Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün vermiş olduğu imar durum belgesinde; taşınmazın Küçük Sanayi Alanında kaldığı ve emsal: 1 olduğu belirtilmiştir.Taşınmaz konum itibari ile ; İzmit Adapazarı D100 karayolundan 370 metre güneyde , Kartepe Belediyesi Hizmet binasına 1,22 km mesafede ve Köseköy Sanayi Sitesi ile karşılıklı olup Efsun ve Mesnevi Sokaklarına cephe köşebaşı parsel olduğu ayrıca çevresinde sanayi tipi yapılaşmamın ve ticaretin yoğun olduğu tespit edilmiştir.

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