Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 271 Ada, 2 Parsel, Ş.UZUNBEY KUMLAÇİFTLİĞİ Mahalle, Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün vermiş olduğu imar durum belgesinde; taşınmazın Küçük Sanayi Alanında kaldığı ve emsal: 1 olduğu belirtilmiştir.Taşınmaz konum itibari ile ; İzmit Adapazarı D100 karayolundan 370 metre güneyde , Kartepe Belediyesi Hizmet binasına 1,22 km mesafede ve Köseköy Sanayi Sitesi ile karşılıklı olup Efsun ve Mesnevi Sokaklarına cephe köşebaşı parsel olduğu ayrıca çevresinde sanayi tipi yapılaşmamın ve ticaretin yoğun olduğu tespit edilmiştir.
01 Ara 2021 - 10:06- Gündem Güncelleme: 01 Ara 2021 - 10:09
Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.