Reklamı Kapat
01 Ara 2021 - 10:06- Gündem G: 01 Ara 2021 - 10:09

Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılıktır

Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık mask

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 271 Ada, 2 Parsel, Ş.UZUNBEY KUMLAÇİFTLİĞİ Mahalle, Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün vermiş olduğu imar durum belgesinde; taşınmazın Küçük Sanayi Alanında kaldığı ve emsal: 1 olduğu belirtilmiştir.Taşınmaz konum itibari ile ; İzmit Adapazarı D100 karayolundan 370 metre güneyde , Kartepe Belediyesi Hizmet binasına 1,22 km mesafede ve Köseköy Sanayi Sitesi ile karşılıklı olup Efsun ve Mesnevi Sokaklarına cephe köşebaşı parsel olduğu ayrıca çevresinde sanayi tipi yapılaşmamın ve ticaretin yoğun olduğu tespit edilmiştir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...
# Kartepe, Sanayi

01 Ara 2021 - 10:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.368.449 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık mask
Kartepe'de 1050 m² sanayi tipi yapı ve 190 m² idari bina icradan satılık
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat   mask
Dilovası katlı otoparkında yoğun imalat  
İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak  mask
İzmit Belediyesi ‘Engelsiz Festival’ ile farkındalık oluşturacak 
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi   mask
Derince Tahtalı ve Çavuşlu arasında üst yapı yenilemesi  
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek mask
Engelsiz sanat topluluğu konser verecek
İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi mask
İzmit Belediyesi Yenidoğan ve Tüysüzler’deki hak sahiplerine tapularını verdi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL