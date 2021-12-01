Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) II Etap İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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