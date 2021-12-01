Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Köy, 373 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz düz bir konuma sahiptir. Üzerinde bina veya herhangi bir dikili yoktur. Boş arsa durumundadır. İmar planında doğusundan 825.sokağa cepheli diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. 825 sokak henüz açılmamıştır. Bu nedenle ulaşım sorunu vardır. D-130 karayolunun kuzeyinde coğrafi olarak yüksek bir konumdadır. İlçe merkezine uzaktır. Ulaşım sorunu yoktur. Ara parseldir. Bulunduğu bölge elektrik, su , doğalgaz, kanalizasyon gibi bütün devlet hizmetlerinden faydalanmaktadır.
01 Ara 2021 - 10:09- Gündem Güncelleme: 01 Ara 2021 - 10:14
Gölcük'te 512 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Gölcük'te 512 m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.