Gölcük'te 512 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Köy, 373 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz düz bir konuma sahiptir. Üzerinde bina veya herhangi bir dikili yoktur. Boş arsa durumundadır. İmar planında doğusundan 825.sokağa cepheli diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. 825 sokak henüz açılmamıştır. Bu nedenle ulaşım sorunu vardır. D-130 karayolunun kuzeyinde coğrafi olarak yüksek bir konumdadır. İlçe merkezine uzaktır. Ulaşım sorunu yoktur. Ara parseldir. Bulunduğu bölge elektrik, su , doğalgaz, kanalizasyon gibi bütün devlet hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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